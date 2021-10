Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg - Polizei sucht beschädigten schwarzen Mercedes

Celle (ots)

Am Donnerstagvormittag beschädigte eine Autofahrerin am Parkstreifen in der Lotharstraße vor der Volksbank einen parkenden dunklen Mercedes. Sie bemerkte dies jedoch erst später und informierte im Anschluss die Polizei. Die Polizei in Hermannsburg sucht jetzt nach dem geschädigten Fahrzeug, das vorne links beschädigt sein dürfte. Hinweise bitte unter Telefon 05052/913310.

