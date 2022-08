POL-RZ: Crossmaschinen-Fahrer liefert sich eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) - 02. August 2022 | Kreis Stormarn - 29.07.2022 - Glinde Bereits am Freitag (29.07.2022) kam es nachmittags zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Eine männliche Person habe gegen 16.45 Uhr einen Stein in der Möllner Landstraße in Glinde auf einen vorbeifahrenden Pkw geworfen. Der 57-jähriger Fahrzeugführer aus Glinde war mit einem Ford Transit gerade von einem Supermarkt-Parkplatz ...

mehr