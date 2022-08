POL-RZ: Mit 1,89 Promille auf der Autobahn unterwegs

Ratzeburg (ots) - 03. August 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 02.08.2022 - Dassendorf Am 02.08.2022, in der Zeit von 07.15 Uhr und 14.15 Uhr kam es im Grenzwall in Dassendorf zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter drangen über ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Dort entwendeten sie ...

mehr