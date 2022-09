Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hakenkreuze gekritzelt + Suzuki und Nissan zerkratzt + Scheibe an Renault eingeschlagen + Hebelversuche + Rucksack aus Skoda entwendet + Dieb in Sichertshausen festgenommen - Zeugenaufruf + Unfälle

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Hakenkreuze gekritzelt

Mit einem Filzstift kritzelten Unbekannte mehrere Hakenkreuze auf einem Müllkäfig in der Erfurter Straße. Der Schaden von etwa 20 Euro entstand zwischen Mittwoch, 21. September, 20 Uhr, und Donnerstag, 13.30 Uhr. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Tatbestands "Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen" und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf- Wallau: Suzuki und Nissan zerkratzt

In der Obere Hainbachstraße zerkratzten Unbekannte am Mittwoch, 21. September, zwei geparkte Fahrzeuge und verursachten damit Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zwischen 14.15 Uhr und 16 Uhr hinterließen sie am silberfarbenen Qashqai und am schwarzen Grand Vitara jeweils einen langen Kratzer entlang der Fahrzeugseite. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Neustadt: Scheibe an Renault eingeschlagen

Indem Diebe die Scheibe eines geparkten weißen Renault in der Straße Im Hattenrod einschlugen, gelangten sie am Donnerstag, 22. September, zwischen 18.30 Uhr und 19.10 Uhr an ein im Auto zurückgelassenes Handy im Wert von etwa 200 Euro. Der entstandene Schaden am Trafic dürfte doppelt so hoch. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Ebsdorfergrund- Wittelsberg: Hebelversuche

Offenbar versuchten Diebe am Mittwoch, 21. September, in ein Haus in der Straße Am Wald zu gelangen. Zwischen Mitternacht und 1 Uhr hebelten sie an der Terrassentür, ließen schließlich aber aus ungeklärter Ursache von ihrem Vorhaben ab und betraten das Haus somit nicht. Die entstandenen Schäden liegen bei etwa 200 Euro, die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen in diesem Zusammenhang aufgefallen sind (Telefonnummer 06421/4060).

Dautphetal- Dautphe: Rucksack aus Skoda entwendet

Eine offenbar günstige Gelegenheit erkannte ein Dieb am Donnerstag, 22. September, auf dem Parkplatz der Hinterlandhalle Dautphetal in der Straße Am Eckeberg: Der Nutzer eines weißen Skoda Fabia hatte seinen Rucksack auf der Rückbank zurückgelassen. Zwischen 19.35 Uhr und 22.10 Uhr schlug der Unbekannte eine Scheibe ein und nahm den Rucksack an sich. Darin enthalten war neben einem Pass auf ein Tablet, insgesamt hat das Diebesgut einen Wert von etwa 280 Euro. Am Skoda entstanden rund 300 Euro hohe Schäden. Die Polizei in Biedenkopf sucht Zeugen (Telefonnummer 06461/92950).

Linden/ Marburg: Heckklappe am Porsche beschädigt

Vermutlich durch einen Unfall entstanden Schäden in vierstelliger Höhe an der Heckklappe eines Porsche Macan. Der Unfallort steht bisher nicht fest, in Betracht kommen zwei Parkplätze: Zwischen 19.15 Uhr und 22 Uhr stand das Fahrzeug am Mittwoch, 14. September, auf dem Parkplatz eines Bowlingcenters in der Ferniestraße in Linden. Anschließend, ab etwa 22.30 Uhr bis 16 Uhr des Folgetages, parkte das Auto in der Leopold-Lucas-Straße in Marburg. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Fronhausen: Dieb in Sichertshausen festgenommen - Zeugenaufruf

Die Polizei konnte Freitagnacht einen 45-Jährigen Dieb festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen öffnete er im Ortsteil Sichertshausen mindestens sechs unverschlossene Fahrzeuge und durchsuchte sie. Eine Zivilstreife beobachtete den Dieb, wie er sich im Sandweg und in der Hauptstraße an zwei Fahrzeugen zu schaffen machte. Die Polizisten nahmen den aus dem Landkreis Gießen stammende Mann fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie den Festgenommenen wieder. Die Polizei sucht nach weiteren Fahrzeugbesitzern, deren Fahrzeuge in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Sichertshausen geöffnet und durchsucht wurden. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Gießen unter 0641/7006-3555 entgegen.

Marburg/ B3: Geschnitten, ausgewichen, kollidiert

Ersten Erkenntnissen zufolge überholte am Mittwoch, 21. September, ein PKW mit Anhänger auf der B3 kurz nach der Auffahrt Wehrda einen anderen PKW, der Richtung Kirchhain unterwegs war und dabei die rechte Spur nutzte. Offenbar scherte der unbekannte Fahrer des Gespanns zu früh wieder zurück auf die rechte Spur ein, so dass die 49-jährige VW-Fahrerin aus Stadtallendorf nach rechts ausweichen musste, um eine Kollision mit dem Anhänger zu vermeiden. Dabei kollidierte sie jedoch in der Baustelle leicht mit einer Warnbarke, so dass am Außenspiegel ein Schaden von etwa 300 Euro entstand. Der Fahrer des Gespanns fuhr weiter. Die Marburger Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall gegen 17.20 Uhr beobachtet haben und die Schilderungen ergänzen können (Telefonnummer 06421/4060).

Cölbe: Spiegel abgefahren - Suche nach beschädigtem Fahrzeug

Unfallermittler in Marburg suchen derzeit nach Zeugen zu einem Unfall, der am Mittwoch, 7. September, in der Kasseler Straße passierte. So weit, so gewöhnlich. Eher ungewöhnlich ist aber, dass sie nicht nach dem Fahrzeug des Unfallverursachers suchen, sondern nach dem Auto, das am Straßenrand parkte und beschädigt wurde. Dabei handelt es sich Zeugenhinweisen zufolge nach um ein silberfarbenes Fahrzeug unbekannten Typs oder Herstellers. Der Unfall passierte gegen 8 Uhr vor der Apotheke. Wer hat den Unfall gesehen und kann Angaben zum Fahrer machen, der sich anschließend unerlaubt mit einem Pritschenfahrzeug entfernte? Wessen Auto wurde beschädigt? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell