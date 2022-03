POL-EL: Beschulung zum Projekt "LassEs!"

Wietmarschen (ots) - In der Nacht vom 23. auf den 24. März kam es in Wietmarschen in der Straße Sandkuhle zu einem Diebstahl. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Garage und entwendeten zwei E-Bikes der Marke "Nevo". Der Schaden wird auf etwa 8800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

