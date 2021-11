Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht - Taxi kollidiert mit Motorradfahrer (58) und entfernt sich

Bochum (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am 27. Oktober hat das Verkehrskommissariat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen.

An diesem Tage befuhr ein 58-jähriger Bochumer gegen 21.30 Uhr einen Zubringer am RuhrCongress Bochum, um dann auf den Stadionring in Richtung der A40 zu fahren.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein in zweiter Reihe parkendes Taxi an und stieß gegen den einfahrenden Motorradfahrer. Dieser verlor die Kontrolle und kollidierte noch mit einem geparkten Pkw. Verletzt wurde niemand.

Das Taxi entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet? Die Polizei bittet zur Bürozeit um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0234 909 -5205.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell