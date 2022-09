Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Qualmende Altpapiertonne + Rettungswagenbesatzung angegriffen + Kieselsteine gegen Auto geworfen + Einbruch in Dönerimbiss, Restaurant und Eisdiele + Portmonee aus Auto entwendet + Unfälle und mehr

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Qualmende Altpapiertonne

Eine Anwohnerin bemerkte am Montag, 26. September, im Adalbert-Stifter-Weg Qualm aus ihrer Altpapiertonne herauskommen. Gegen 17.10 Uhr löschte sie selber den Brand mit einem Eimer Wasser, bevor ein Schaden an der Tonne entstehen konnte. Der Vorfall könnte im Zusammenhang mit weiteren brennenden Mülltonnen am vergangenen Wochenende stehen (siehe dazu die Pressemeldung von Montag, 26.09., 16.11 Uhr). Die Marburger Polizei bittet um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06421/4060).

Gladenbach: Rettungswagenbesatzung angegriffen

Eine Polizeistreife kam am Montag, 26. September, einer Rettungswagenbesatzung zur Hilfe, nachdem die eigentlich zu behandelnde Person die zwei Sanitäter in der Ferdinand-Köhler-Straße angriff. Bei Eintreffen der Streife gegen 19.45 Uhr ging der aus dem Landkreis stammende 45-Jährige gerade mit erhobenen Fäusten auf die Rettungswagenbesatzung zu. Die Polizeibeamten griffen sofort ein, überwältigen den Mann und nahmen ihn vorläufig fest. Im Vorfeld hatte er offenbar nach den Sanitätern geschlagen und getreten und ein offenes Taschenmesser nach ihnen geworfen. Nur durch geschicktes Ausweichen blieben die Sanitäter unverletzt. Der 45-Jährige behielt seine aggressive Stimmung bei und drohte den anwesenden Person. Er kam in eine psychiatrische Klinik.

Marburg: Kieselsteine gegen Auto geworfen

Offenbar provoziert durch den Blickkontakt mit mehreren Autoinsassen fühlte sich ein Fußgänger am Freitag, 23. September, am Erlenring. In der Folge nahm er gegen 23.30 Uhr mehrere Kieselsteine aus einem Beet auf und warf sie gegen den blauen Golf, der an einer roten Ampel wartete. Dadurch entstanden mehrere kleine Steinschläge an einer Scheibe, deren Behebung wahrscheinlich dreistellige Kosten nach sich ziehen wird. Anschließend ging der unbekannte Fußgänger mit einer weiteren Person in den Rewe. Er wird als etwa 170cm groß und schlank mit asiatischem Erscheinungsbild beschrieben. Ansonsten ist nur bekannt, dass er eine graue Jacke trug. Zur Begleitung liegt keine Beschreibung vor. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann die Angaben ergänzen? Wer könnte die beschriebene Person sein? Hinweise an die Telefonnummer 06421/4060.

Fronhausen: Einbruch in Dönerimbiss, Restaurant und Eisdiele

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen drei Einbrüchen in der Straße Im Boden und geht von zusammenhängenden Taten aus: Zwischen Mitternacht und 2 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter in der Nacht auf Montag, 26. September, gewaltsam Zutritt zur Eisdiele und zum Dönerimbiss und entwendete dort unter anderem einen Tresor und mehrere hundert Euro Bargeld. Auch bei einem Restaurant versuchte der Dieb hineinzukommen, scheiterte aber an der Tür. Es entstanden an den drei Betrieben jeweils Schäden in vermutlich drei- bis vierstelliger Höhe. Die Kripo bittet um Hinweise: Wer hat im Tatzeitraum ungewöhnliche Geräusche gehört oder verdächtige Personen gesehen? Wem ist an den genannten Lokalitäten eine Person mitten in der Nacht aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- Elnhausen: Portmonee aus Auto entwendet

Aus einem blauen VW entwendeten Diebe im Weißdornweg zwischen 12.15 Uhr am Montag, 26. September, und 7.45 Uhr am Dienstag ein Portmonee, das Ausweise, Bankkarten und etwa 50 Euro Bargeld enthielt. Zudem entstanden Schäden am Fahrzeug. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Ausweise aus Auto entwendet

Wie genau der Dieb in den mutmaßlich verschlossenen VW gelangte, ist bislang nicht bekannt. Fest steht aber, dass er am Sonntag, 25. September, gegen 1.35 Uhr das silberfarbene Auto in der Gerhart-Hauptmann-Straße durchsuchte und ein Mäppchen mit mehreren Ausweisen an sich nahm. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Diebe in Wohnung

Am Donnerstag, 22. September, hebelten Diebe ein offenbar gekipptes Fenster auf und stiegen darüber in die Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses im Ginseldorfer Weg ein. Zwischen 9 und 14 Uhr entwendeten sie etwa 50 Euro Kleingeld aus einem Sparschwein und hinterließen zudem Schäden am Fenster. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen (Telefonnummer 06421/4060).

Kirchhain: Pedelec aus halboffener Garage entwendet

Etwa 1.000 Euro dürfte das "Diamant"-Pedelec noch Wert sein, das am Montag, 26. September, zwischen 14.40 Uhr und 18 Uhr in der Straße Am Stadtgraben abhandenkam. Ein Dieb hatte offenbar eine günstige Gelegenheit erkannt und das unverschlossene Rad aus einer Garage genommen, deren Tor nur zur Hälfte heruntergelassen worden war. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise: Wem ist in der Straße eine Person aufgefallen, die im Tatzeitraum ein Rad unter einem Garagentor hervorholte und dann wegfuhr? Hinweise an die Telefonnummer 06428/93050.

Amöneburg: Verkehrsinsel beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer ließ eine Verkehrsinsel auf der L3048 zwischen Roßdorf und Amöneburg nach einem Unfall erheblich beschädigt zurück. Vermutlich war der Unbekannte Richtung Amöneburg unterwegs, übersah das Hindernis und fuhr frontal drauf. Die Beschädigungen in Höhe von etwa 2.000 Euro stellten Zeugen am Sonntag, 11. September, gegen 18 Uhr fest. Der Unfallzeitpunkt ist bislang nicht bekannt. Die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/93050).

Breidenbach- Niederdieten: Bei Wendemanöver Briefkasten beschädigt?

Am Donnerstag, 22. September, entstanden zwischen 6.30 Uhr und 17 Uhr in der Wetteraustraße Schäden an einem Briefkasten, der an einer Garage angebracht ist. Die Art der Beschädigungen lässt vermuten, dass ein unbekannter Autofahrer die Einfahrt wohl für ein Wendemanöver nutzte und dabei mit dem Briefkasten kollidierte. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Breidenbach: Weißen Transit beschädigt

Rund 2.500 Euro hoch sind die Schäden am Heck eines weißen Ford Transit, der zwischen Sonntag, 18. September, 15 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, in der Bahnhofstraße parkte. In diesem Zeitraum touchierte ein vermutlich lilafarbenes Fahrzeug das Heck des Transit und verursachte die Schäden. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell