Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 56-Jährige wird Opfer von Betrug

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmorgen kontaktieren bislang unbekannte Täter eine 56 Jahre alte Leonbergerin per Kurznachricht über einen Messengerdienst und gaben sich als ihre Tochter aus. Die angebliche Tochter machte der 56-Jährigen glaubhaft, dass ihr Handy kaputtgegangen sei und sie deshalb eine neue Nummer habe. Weiter müsse sie dringend mehrere Rechnungen begleichen und bat um finanzielle Unterstützung. Die 56-Jährige überwies daraufhin rund 1.000 Euro an die von den Tätern angegebenen Bankverbindung. Erst gegen Abend fiel ihr der Betrug auf und sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

