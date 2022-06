Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Kriminelle plündern fünf Autos

Raunheim (ots)

Fünf im Margeritenweg, Am Schifferstück, in der Küferstraße und im Kirschbaumweg abgestellte Fahrzeuge der Marke BMW gerieten in der Nacht zum Freitag (03.06.) in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in die Innenräume der Fahrzeuge und bauten anschließend Lenkräder samt Airbag, Navigationssysteme und weitere technische Teile aus. In einem Fall erbeuteten sie zudem mehrere Sonnenbrillen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf mindestens 50.000 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

