POL-DA: Raunheim: Wohnungseinbrecher erbeuten Tresor und Geld

Raunheim (ots)

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Neckarstraße geriet am Donnerstag (02.06.), in der Zeit zwischen 10.00 und 12.00 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter drangen gewaltsam durch die Eingangstür in die Räumlichkeiten ein und ließen auf ihrer Suche nach Wertgegenständen anschließend unter anderem Bargeld und einen Tresor samt Schmuck mitgehen. Zum Abtransport der Beute haben die Kriminellen vermutlich einen Einkaufstrolley benutzt.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

