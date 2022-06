POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Raunheim (ots) - Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Neckarstraße geriet am Donnerstag (02.06.), in der Zeit zwischen 10.00 und 12.00 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter drangen gewaltsam durch die Eingangstür in die Räumlichkeiten ein und ließen auf ihrer Suche nach Wertgegenständen anschließend unter anderem Bargeld und einen Tresor samt ...

mehr