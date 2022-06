Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lautertal/ Gadernheim: Gestört?

Einbrecher flüchten ohne Beute

Lautertal (ots)

Nach erster Durchsicht wurde nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hügelstraße, Ortsteil Gadernheim, wohl nichts gestohlen. Nachdem sich die Täter zwischen Donnerstagmorgen (02.06.) und Mitternacht an das Haus herangepirscht hatten, wurde die Terrassentür aufgebrochen. Offensichtlich zogen sie lediglich eine Schublade aus der Flurkommode heraus. Im Anschluss verließen sie das Haus. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gestört. Über das Gartengrundstück sind sie geflüchtet.

Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wendet sich bitte an die Kripo (K 21/ 22) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell