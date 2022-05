POL-MS: Fahrradfahrer flüchten nach Unfällen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Einbrecher haben in der Nacht von Mittwoch (18.5., 23:30 Uhr) auf Donnerstag (19.5., 7 Uhr) in einem Haus an der Straße An der Alten Kirche Bargeld gestohlen. Die Täter kamen auf bislang nicht geklärte Weise in das Einfamilienhaus, suchten nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend mit Bargeld in unbekannte Richtung. Eventuell haben Zeugen etwas Auffälliges beobachtet. Hinweise nimmt die ...

mehr