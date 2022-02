Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht nach Unfall Lastwagen-Gespann (27.02.2022)

Triberg (ots)

Nachdem er am Sonntag gegen 22.30 Uhr auf der Bundesstraße 33 einen Unfall mit Sachschaden verursacht hat, ist ein unbekannter Lastwagenfahrer geflüchtet. Ein Lastwagen mit Anhänger fuhr auf der B33 in Richtung Triberg und kam in einer Linkskurve auf Höhe des Gewanns "Steinhalden" nach rechts von der Straße ab. Hier streifte er entlang einer Leitplanke und beschädigte an ihr mehrere Segmente und Träger. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Hinweise zu ihm erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 07724 94950-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell