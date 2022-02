Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Ohne Führerschein Unfall verursacht (27.02.2022)

Triberg (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 9.30 Uhr auf der "Geutschenstraße". Ein 27-jähriger Mercedes Fahrer fuhr in Richtung "Fuchsfalle" und schnitt dabei eine Kurve. Als ihm ein 54-jähriger Autofahrer entgegenkam, kam es deswegen zur seitlichen Berührung der Autos. Insgesamt entstand dabei ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro kam. Der Mercedes Fahrer besaß keinen Führerschein und durfte mit seinem Auto nicht mehr weiterfahren. Gegen ihn ermittelt die Polizei jetzt nicht nur wegen des Unfalls, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell