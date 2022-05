Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 7.45 Uhr und 16.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen am Fahrbahnrand stehenden Wohnwagen in der Eduard-Mörike-Straße. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 entgegen.

