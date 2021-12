Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet - Unfall gebaut

Floh-Seligenthal (ots)

Ein 83-jähriger Ford-Fahrer befuhr Dienstagmittag die Landstraße in Floh-Seligenthal und wollte an einer Einmündung nach links in Richtung Schmalkalden abbiegen. Dabei missachtete er aber die Vorfahrt eines 56-Jährigen. Beide Autos stießen zusammen. Sowohl die beiden Fahrer, als auch die Beifahrerin des 83-Jährigen verletzten sich leicht und kamen ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

