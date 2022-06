Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Wolfskehlen: Polizei sucht Fahrradbesitzer

Riedstadt (ots)

Beamte der Polizeistation Gernsheim haben bereits am 11. Mai ein graues Mountainbike der Marke Lakes, Modell Flexx 140, sichergestellt und suchen jetzt den rechtmäßigen Besitzer.

Durch Zeugen wurde an einer Bushaltestelle in der Gernsheimer Straße ein Mann dabei beobachtet, als er sich an dem Fahrrad zu schaffen machte und mittels Werkzeug versuchte, es zu entwenden. Die Ordnungshüter stellten die Personalien des Verdächtigen sicher und konfiszierten das Rad.

Die Polizei sucht nun den rechtmäßigen Besitzer. Am Mountainbike fehlte der Sattel und die Gangschaltung war defekt. Das Rad war mittels Schloss gesichert. Bislang konnten die Polizeibeamten keine Hinweise zur Herkunft erlangen. Der Eigentümer oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer 06258/9343-0 bei der Polizei in Gernsheim (Kommissariat 42) zu melden.

