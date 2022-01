Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kurioses Gespann auf der BAB 4 aus dem Verkehr gezogen

Erfurt (ots)

Nach dem Matroschka-Prinzip versuchten zwei Männer in der Nacht zu Freitag ein Fahrzeuggespann über die A 4 in Richtung Dresden zu transportieren. Die alarmierten Autobahnpolizisten stoppten im Bereich Erfurt West die Fahrzeugkombination, die sich folgender Maßen gestaltete: Ein Autotransporter, als Zugfahrzeug, hatte einen Schrott-Pkw geladen. Am Zugfahrzeug hing noch ein Anhänger auf dem ein Schrottwohnmobil geladen war. An diesem Anhänger wurde mit einem Spanngurt ein Mercedes Sprinter abgeschleppt. Darin saß der zweite Mann und steuerte das Fahrzeug. Außerdem befand sich im Sprinter noch ein Kleinwagen. Die Weiterfahrt für dieses abenteuerliche Gespann mit einer Länge von 28 Metern wurde untersagt. Die beiden Männer müssen nun ein passendes Abschleppfahrzeug besorgen, um die Fahrzeuge in zulässiger Form weitertransportieren zu können. Die Beamten fertigten gegen den Fahrzeugführer im Autotransporter Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung.

