Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mit 191 km/h Geschwindigkeitslimit auf der BAB 4 massiv überschritten

Wandersleben (ots)

Am Donnerstag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizeistation Süd die Einhaltung des Tempolimits auf der A 4 im Bereich Wandersleben. In einem Abschnitt, in dem maximal 100 km/h gefahren werden darf, waren ca. 170 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. 89 werden mit einem Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen müssen, weil sie die Geschwindigkeit erheblich überschritten hatten. 18 Verkehrsteilnehmer müssen zudem mit einem Fahrverbot von bis zu drei Monaten rechnen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 191 km/h bei zulässigen 100 km/h. Mindestens 700 EUR Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot stehen dafür zu Buche.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell