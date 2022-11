Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Vergessenes Essen auf Herd löst Einsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen rückte am Montag gegen 12:45 Uhr mit vier Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften in den Holzgerlinger Weg in Böblingen aus, nachdem ein Rauchmelder Alarm geschlagen hatte. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses sein Essen auf dem Herd vergessen hatte, welches für eine starke Rauchentwicklung sorgte. Aufmerksame Nachbarn konnten den Senior in seiner Wohnung antreffen, schalteten den Herd aus und lüfteten die Wohnung. Offenes Feuer entstand nicht. Der Bewohner wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

