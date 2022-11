Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Rauch sorgt für Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 19:10 Uhr kam es in der Schwenninger Straße in Maichingen zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Sindelfingen. Eine 27-jährige Bewohnerin eines Mehrparteienhauses meldete starke Rauchentwicklung in ihrer Küche. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte die 27-Jährige sich und ihre zweijährige Tochter bereits in Sicherheit gebracht. Die 19 Einsatzkräfte die mit vier Fahrzeugen vor Ort waren, konnten in der Wohnung eine verschmorte Kunststoffschüssel auf dem angeschalteten Herd feststellen, die vermutlich für den Rauch verantwortlich gewesen sein dürfte. Offenes Feuer entstand dabei nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell