POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Konz (ots) - Am Mittwoch den 30.03.2022, zwischen 11:55 Uhr und 12:20 Uhr kam es in Konz An der Lichtsmühle auf dem Parkplatz des ehemaligen REWE-Marktes zu einem Verkehrsunfall. Ein dort geparkter weißer Pkw Kombi wurde durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Fahrzeugnutzer dieses Pkw wird gebeten sich mit der Polizei in Konz (06501/9268-0) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiwache ...

