POL-PDTR: Verkehrsunfall: Zeugenaufruf

Trier (ots) - Bislang unbekannte Täter entzündeten am 29.03.22 gegen 18.30 Uhr in Trier- Ruwer, Ruwerer Straße, in einem mobilen Toilettenhäuschen Papier. Durch die entstandene Hitze begannen Plastikteile zu schmelzen. Das Feuer konnte rechtzeitigt gelöscht werden, so dass nur geringer Sachschaden entstand. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Schweich, Tel.: 06502/91570 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr