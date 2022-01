Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl auf Baustelle - Tatverdächtiger festgenommen

Hagen-Boele (ots)

Am Dienstag, 25.01.2022, fiel Arbeitern einer Firma an der Schwerter Straße auf, dass Baumaterial entwendet wurde. Der Dieb schaffte in der Nacht von Montag auf Dienstag Baumwollvlies und eine Holzpalette unerkannt davon. Die Arbeiter wiesen die hinzugerufenen Polizisten auf ein Haus in der Nähe der Baustelle hin, welches abgerissen werden sollte. Hier fanden die Beamten die gestohlenen Gegenstände und einen 39-Jährigen, der die Tat zugab, auf. Die Hagener Staatsanwaltschaft ordnete eine Festnahme bis zum Beginn der Hauptverhandlung an. Bei einer Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten eine geringe Menge Amphetamin auf. Die Anzeige hierzu wird der Akte des Mannes hinzugefügt. (hir)

