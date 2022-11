Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Jugendlichen zündeln in abgemeldeten Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 11:30 Uhr zündelten noch unbekannte Jugendliche in einem in der Steinbeisstraße im Ludwigsburger Westen abgestellten Pkw und entfachten ein Feuer. Ein Zeuge beobachtete, wie sich die Jugendlichen in das abgemeldete Fahrzeug, dass in einem Hinterhof einer Firma geparkt stand, Zutritt verschafften und im Fahrzeuginneren Papier anzündeten. Mutmaßlich bemerkten die Jugendlichen den Zeugen und flüchteten daraufhin unerkannt. Der Zeuge konnte das angesteckte Papier hinter dem Fahrersitz löschen, es entstand Sachschaden von rund 200 Euro. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht unter Tel. 07141 18-5353 weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

