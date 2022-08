POL-KB: Waldeck/Edersee - Geschwindigkeitskontrollen der Polizei im Rahmen der europäischen Aktionswoche "Roadpol Speed"

Korbach (ots) - Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro richtet ein Unbekannter in der Zeit von Donnerstagmorgen (4. Juli) bis Freitagnachmittag (5. Juli) in der Bonifatiusstraße in Volkmarsen an. Er hatte eine Hauswand mit schwarzer Farbe besprüht und dabei zwei Herzen und die Buchstaben "N+D" aufgebracht. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990. Dirk ...

mehr