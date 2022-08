POL-KB: Bad Wildungen - Unbekannte brechen in Lebensmittelgeschäft ein und stehlen Zigaretten

Korbach (ots) - Am Dienstag drang ein unbekannter Täter in ein Tabakgeschäft im Einkaufszentrum in der Flechtdorfer Straße in Korbach ein. Der Täter hatte es auf Zigaretten der Marke Marlboro abgesehen, er entwendete Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro. Der Einbruchsdiebstahl wurde erst am Mittwochmorgen bemerkt, aufgrund eines Hinweise wird aber davon ...

