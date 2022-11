Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Wohnungseinbruch im Uracher Weg

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Reihenhaus im Uracher Weg in Aldingen ein. Die Unbekannten hebelten mutmaßlich die Balkontür auf und gelangten so in das Innere des Hauses. Anschließend durchwühlten die Einbrecher jegliche Schränke und Schubladen. Ob die Unbekannten Diebesgut machen konnten, steht derzeit noch nicht fest. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf eine dreistellige Summe belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden geben, sich beim Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146 28082-0, zu melden.

