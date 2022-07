Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randaliererin tritt gegen Tür der Polizeiwache und parkende Autos

Plettenberg (ots)

Eine 25-Jahre alte Randaliererin hat am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, die Polizeiwache Plettenberg aufgesucht. Sie kam aber nicht etwa, wie sonst üblich, um eine Anzeige zu erstatten, sondern trat, spuckte und schlug gegen die Eingangstür der Wache. Zudem trat sie gegen zwei geparkte Autos. Die Polizisten verließen die Wache und sprachen die augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende 25-Jährige an. Sie spuckte weiterhin umher und beleidigte die Beamten zudem unter anderem als "verdammte Wichser". Da sich die Frau nicht beruhigen ließ, wurde sie durch die Beamten zu Boden gebracht und gefesselt. Währenddessen versuchte sie die Beamten zu kratzen. Die Nacht verbrachte sie im Polizeigewahrsam. An den Autos sowie an der Tür der Wache entstanden keine Schäden. (schl)

