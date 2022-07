Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 53-jähriger Motorradfahrer verunglückt tödlich

Balve (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der Straße Im Brauke (K12), gegen 12:30 Uhr, auf Höhe des dortigen Flugplatzes zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 53-Jahre alter Mann aus Kierspe war dort mit seinem Motorrad aus Küntrop kommend in Richtung Garbeck unterwegs. Nach derzeitige Kenntnisstand kam er in der Folge im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er zog sich durch den Sturz lebensgefährliche Verletzungen zu. Mittels eines Rettungshubschraubers wurde der 53-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er an der Schwere seiner Verletzungen. Was für das Abkommen von der Fahrbahn ursächlich war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Zur Spurensuche und Unfallaufnahme ist ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Dortmund im Einsatz. Die Maßnahmen am Unfallort dauern derzeit noch an. Die Straße Im Brauke ist für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. (schl)

