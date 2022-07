POL-MK: Geschwindigkeitsüberwachung der Polizei

Lüdenscheid/Märkischer Kreis (ots) - Telefon-Betrüger haben am Mittwoch und Donnerstag erneut Lüdenscheider Senioren angewählt. In mindestens einem Fall kassierten sie ab. In einem weiteren Fall scheiterten die Täter an aufmerksamen Bank-Mitarbeitern. Am Donnerstagmittag klingelte das Telefon bei einer über 80-jährigen Lüdenscheiderin. Es meldete sich eine weinende und schluchzende Frau und erklärte: "Ich habe eine Frau totgefahren." Die Stimme klang wie die der ...

