Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Molotow-Cocktail in Wald gezündet

Schalksmühle (ots)

Zeugen nahmen während des Spazierens am Donnerstagabend, gegen 19:30 Uhr, im Bereich einer schmalen asphaltierten Straße innerhalb des gerodeten Waldgebiets an der Linscheider Straße einen lauten Knall wahr. Wenig später beobachteten sie von weitem, wie mutmaßlich ein Junge und ein Mädchen in den Wald liefen. Die beiden hatten offenbar einen Molotow-Cocktail im Waldgebiet gezündet. Durch einen weiteren Zeugen wurden die Flammen des Gemisches vor Eintreffen der Polizisten bereits gelöscht. Die Beamten stellten die Reste des Molotow-Cocktails sicher. Im Rahmen der Fahndung konnten die beiden unbekannten Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Das Mädchen trug nach Aussagen der Zeugen auf ihrem Pullover den Schriftzug "Monster". Eine weitere Personenbeschreibung liegt bislang nicht vor. Die Polizei ermittelt nun, insbesondere aufgrund der großen Gefahr eines Waldbrandes, wegen versuchter Brandstiftung, dem vorsätzlichen Herbeiführen einer Brandgefahr und einer Straftat gegen das Waffengesetz. Zeugenhinweise können unter 02353/9199-0 an die Polizeiwache in Halver gegeben werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell