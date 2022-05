Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei zieht mehrere Fahrer unter Drogen aus dem Verkehr

Lübbecke, Porta Westfalica (ots)

Bei Verkehrskontrollen in Lübbecke und Porta Westfalica hat die Polizei in den vergangenen Tagen gleich in drei Fällen Blutproben entnehmen lassen. Der Grund hierfür waren Fahrten zweier Autofahrer und eines Rollerfahrers unter mutmaßlichem Drogeneinfluss.

Am Sonntagmittag entschied sich eine Streifenwagenbesatzung zur Kontrolle eines 25-jährigen Lübbeckers an der Bahnhofstraße Ecke Niederwall in Lübbecke. Bei der Fahrtauglichkeitsüberprüfung des VW-Fahrers stellten die Beamten um kurz nach 12 Uhr drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht, sodass dem Mann auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem fertigten die Gesetzeshüter eine Anzeige gegen ihn.

Die erhielt am Samstag auch ein 22-Jähriger aus dem Kalletal. Dessen Ford wurde von einem Streifenwagen-Team gegen 0.30 Uhr auf der Holtruper Straße Ecke Borlefzener Kirchweg in Porta Westfalica zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt. Bei seiner Befragung räumte der Mann einen vorherigen Drogenkonsum ein. Auch ihm wurde nach positivem Vortest eine Blutprobe entnommen.

Bereits am Wochenanfang (Montag, 25.04.) war auf der Vlothoer Straße in Porta Westfalica ein 18-jähriger Portaner auf einem Motorroller ins Visier der Polizei geraten. Das Ergebnis der Kontrolle - positiver Drogenvortest und eine Blutprobe. Wie bei den beiden anderen Fahrern wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

