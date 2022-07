Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 580 Meter Signalkabel entwendet/Betrug per E-Mail

Altena (ots)

Von einem Baustellengelände an der Bahnhofstraße entwendeten unbekannte Täter zwischen Mittwochnachmittag, 15:00 Uhr und Donnerstagmittag, 12:00 Uhr ca. 580 Meter Signalkabel im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages. Die Kabel befanden sich zuvor aufgerollt auf Kabeltrommeln. Die Trommeln selber ließen die Täter leer zurück. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache Altena unter 02352/9199-0 entgegen. (schl)

Ein 56-Jähriger Altenaer erhielt am Donnerstagmorgen eine angebliche E-Mail seiner Bank. In der Mail war ein "Aktivierungslink" für seine Kreditkarte hinterlegt. Er klickte den Link an, ohne zunächst an der Echtheit der Mail zu zweifeln. Wenig später stellte er fest, dass über seine Kreditkarte insgesamt vier Abbuchungen in Höhe eines fünfstelligen Betrages durchgeführt wurden. Er wendete sich nachfolgend an Polizei und Bank.

Die Polizei weist darauf hin, dass bei Links in E-Mails, insbesondere dann, wenn es um Bankgeschäfte geht, Vorsicht geboten ist. Die Betrüger verfassen ihre Mails so, dass optisch der Anschein eines echten Schreibens erweckt wird. Wenden Sie sich im Zweifelsfall zunächst telefonisch an Ihre Bank und halten Sie Rücksprache. Zudem ist bereits häufig anhand der genutzten E-Mailadresse zu erkennen, dass es sich um einen "Fake" handelt. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell