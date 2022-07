Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrrad während der Nachtschicht gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Der Mitarbeiter einer Firma An der Bellmerei stellte sein Fahrrad vor dem Beginn seiner Nachtschicht am Dienstagabend, gegen 21:30 Uhr, in einem Fahrradstände auf dem Firmengelände ab und sicherte es mit einem Schloss. Als er am nächsten Morgen, gegen 06:30 Uhr, den Heimweg von der Arbeitsstätte antreten wollte, waren Fahrrad und Schloss nicht mehr da. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein blau/lila/violettes Mountainbike der Marke Santa Cruz. Hinweise zur Tat nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell