Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Quad aus der Garage gestohlen

Blankenhain (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Blankenhain ein Quad entwendet. Der oder die Täter drangen zwischen 02:00 - 05:00 Uhr durch Überwindung der Umfriedung des Grundstückes von hinten in die Garage ein, in der das Quad untergestellt war. Hier wurde der elektrische Antrieb des Tores entriegelt und das Garagentor wurde aufgeschoben, um das Quad in der Folge zu entwenden. Bei dem Quad handelt es sich um ein Bombardier Outlander Max XTP in den Farben Schwarz und Gelb und hat einen Wert von circa 18.000 Euro. Die Ermittlungen zum Verschwinden des Fahrzeuges wurden aufgenommen.

