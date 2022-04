Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trickbetrug via falscher Nachrichten aufs Handy

Weimar (ots)

Am Freitag wurde in der Polizeiinspektion Weimar ein weiterer Fall eines Trickbetruges zur Anzeige gebracht. Hier erschien eine 20-jährige Frau und teilte mit, dass sie von Ihrer 60-jährigen Mutter kontaktiert wurde, die davon berichtete, Überweisungen für ihre Tochter getätigt zu haben. Da die Tochter aber keinerlei Ahnung hatte, worum es sich hierbei handelt, hinterfragte sie dies genauer. Hier schilderte die Mutter, dass sie Nachrichten auf ihr Handy bekam, in der eine vermeintliche Firma mitteilte, dass die Tochter der Geschädigten noch elektrische ´Geräte im Wert von circa 3500 Euro bezahlen müsse. Da diese Nachrichten für die Mutter glaubhaft klangen, überwies sie die offenen Beträge und teilte dies dann ihrer Tochter mit. Hier stellte sich jedoch ein Betrug heraus und die Mutter konnte glücklicherweise noch die Stornierungen der Überweisungen veranlassen, sodass ihr kein finanzieller Schaden entstanden ist.

