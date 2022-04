Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Hotel Amalienhof

Weimar (ots)

Am Samstagmorgen gegen halb 4 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin des Hotels "Amalienhof" in Weimar eine männliche Person, die durchs Hotel lief, offensichtlich dort nicht hingehörte und auf Ansprechen nicht reagierte. Durch vor Ort eintreffende Beamte wurde festgestellt, dass ein Tresor bereits zum Abtransport auf einem Wagen bereit gelegt wurde. In der Folge wurde durch weitere eintreffende Streifen das Hotel nach besagter Person durchsucht, da anzunehmen war, dass sich diese noch darin versteckt hielt. Jedoch konnte sie weder im noch um das Hotel aufgefunden werden. Der Mann wird circa 190cm groß und kräftig beschrieben. Weiterhin soll er eine Camouflagejacke getragen und einen Rucksack mit sich geführt haben. Am Tatort wurden Spuren durch die Kriminalpolizei gesichert und die Ermittlungen wurden aufgenommen.

