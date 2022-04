Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf der Flucht Handy verloren

Weimar (ots)

Am Freitagnachmittag begab sich ein 35-Jähriger in einen Supermarkt in der Jean-Sibelius-Straße in Weimar, bezahlte nur einen Teil seines Einkaufes und entwendete zwei Dosen Bier. Anschließend flüchtete er und konnte noch kurz durch eine Mitarbeiterin verfolgt werden. Jedoch verlor diese den Mann aus den Augen. Nun schlug aber das Karma direkt zu, da der Dieb auf der Flucht sein Handy verlor. Dies wurde durch die Mitarbeiterin aufgefunden und anschließend die Polizei verständigt. Kurz vor Eintreffen der Beamten kam auch der 35-Jährige auf der Suche nach seinem Mobiltelefon zurück zum Supermarkt. Hier konnte er durch die Kollegen aufgegriffen werden. Sein entwendetes Bier musste er wieder abgeben, bekam dafür im Gegenzug sein Handy, eine Anzeige wegen Diebstahls und Hausverbot im Supermarkt.

