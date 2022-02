Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fensterscheibe beschädigt

Weimar (ots)

Eine Zeugin meldete am Samstagmorgen gegen 00:30 Uhr, dass eine Gruppe von fünf Jugendlichen durch die Schillerstraße zog und dabei eine Fensterscheibe ihres Wohnhauses einwarf. Dies geschah vermutlich mittels Schleuder oder Zwille. Die Personen rannten anschließend in Richtung Theaterplatz weg. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Eine Person konnte die Zeugin wie folgt beschreiben: männlich, Jacke mit hellem Fellkragen, Vollbart, dunkel gekleidet.

