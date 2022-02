Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Uelsen (ots)

Am Montag wurde ein 79-jähriger Fußgänger an der Straße Lasebrok verletzt. Der Mann war gegen 12 Uhr mit seinem Rollator in Richtung Zum Erholungspark in Uelsen unterwegs. Unmittelbar vor einer dortigen Bordsteinkante kam der Mann aus ungeklärten Gründen zu Fall. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Emlichheim unter 0594392000 zu melden.

