Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Nach Körperverletzung Zeugen gesucht

Haren (ots)

Am Sonntag in der Zeit zwischen 3 und 4 Uhr morgens kam es in der Gaststätte "Kanapee" an der Emsstraße zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter schlug einem 25-jährigen Mann ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Haren unter der Rufnummer (05932) 72100 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell