Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Unfall auf Raiffeisenstraße

Wietmarschen (ots)

Am Montag kam es auf der Raiffeisenstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 68-jährige Fahrer eines Lkw war gegen 7.10 Uhr in Richtung Nordhorner Straße unterwegs. Als er in einer dortigen Sackgasse mit dem Gespann wendete, rutschte dieses beim Rückwärtsfahren mit dem Heck in einen anliegenden Graben. Der Fahrer blieb unverletzt. Durch den Unfall kam es im Bereich der Zugmaschine zu einem Brand. Das Feuer konnte durch eine Zeugin gelöscht werden. Die freiwillige Feuerwehr Lohne war mit vier Fahrzeugen und 20 Mann vor Ort. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

