Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe heben Geld ab

Lüdenscheid (ots)

Während ihres Einkaufs in einem Bekleidungsgeschäft am Rathausplatz, wurde eine 70-Jährige am Mittwochmorgen, zwischen 10:00 und 10:30 Uhr, zum Opfer von Taschendieben. Diese hatten der Geschädigten das Portemonnaie aus ihrer unverschlossenen Handtasche entwendet. Neben Bargeld befanden sich auch EC-Karte und der zugehörige PIN in ihrer Geldbörse. Wie sich später herausstellte, hatten die Täter bereits kurz nach der Tat einen hohen dreistelligen Betrag vom Konto der 70-Jährigen abgehoben. Seitens der Polizei wird darauf hingewiesen, dass die PIN für EC- oder Kreditkarten unter keinen Umständen im Portemonnaie aufbewahrt werden sollte. Bei Verlust oder Diebstahl ist es so für die Täter ein Leichtes größere Summen Geld abzuheben. (schl)

