Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 36-Jähriger beleidigt und attackiert Polizisten/Dieseldiebstahl aus Baustellenfahrzeug/Vermeintliche Spendensammlerin klaut Kette mit Ring

Werdohl (ots)

Ein Zeuge informierte die Polizei am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, darüber, dass ein laufendes und offen stehendes Auto alleine in der Hammerstraße stehe. Durch die bereits wenig später eintreffenden Beamten konnte ein augenscheinlich alkoholisierter 36-Jähriger nahe des Fahrzeugs angetroffen werden. Als die Polizisten ihn ansprachen, reagiert er sofort aggressiv und beabsichtigte sich auf den Fahrersitz des Autos zu begeben. Die Polizisten mussten dazwischen gehen. Als Reaktion darauf ballte der Mann die Fäuste und lief auf eine Polizistin zu. Er wurde daraufhin überwältigt und gefesselt. Währenddessen beleidigte er die Einsatzkräfte fortlaufend. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügte, wurde er vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. (schl)

Aus einem Baustellenfahrzeug, welches zwischen Freitagabend, 19:00 Uhr und Samstagmorgen, 06:50 Uhr auf einer Parkfläche einer Firma an der B229 (Bärenstein) geparkt stand, entwendeten Unbekannte im Verlauf der Nacht ca. 50 Liter Diesel. Die Täter öffneten dazu augenscheinlich den Tank des Fahrzeugs durch Hebeln und pumpten den Diesel anschließend ab. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. (schl)

Bereits am 15.07. kam es in der Lüdenscheider Straße zu einem perfiden Trickdiebstahl. Ein 64-Jähriger saß, gegen 10:30 Uhr, an einer Bushaltestelle, als eine ca. 25-30 Jahre alte und 1.60m-1.65m große Frau auf ihn zukam. Sie gab an, Spenden für gehörgeschädigte Menschen zu sammeln. Der Geschädigte überreichte der Frau daraufhin fünf Euro für den angeblich "guten Zweck". Die schwarzhaarige Frau bedankte sich, indem sie dem 64-Jährigen einen Kuss auf die Wange gab, bevor sie weiter ging. Wenig später fiel dem Geschädigten auf, dass seine Halskette mitsamt Ehering nicht mehr an seinem Hals hing. Die Frau war allerdings schon verschwunden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell