Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Einbruch in Vereinsgaststätte

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag trieben noch unbekannte Täter in der Straße "Im Osterholz" in Asperg ihr Unwesen. Die Einbrecher hebelten zunächst die Eingangstür einer Vereinsgaststätte auf und machten sich dann am Zigarettenautomat im Vorraum zu schaffen. Diesen schnitten sie vermutlich mit einem Trennschleifer auf und entwendeten eine noch unbekannte Menge der enthaltenen Zigarettenpackungen sowie Bargeld in ebenfalls noch nicht bekannter Höhe. Die Sachschadenshöhe ist ebenfalls noch nicht bekannt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 1500170, in Verbindung zu setzen.

