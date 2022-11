POL-LB: Ludwigsburg: Präventionsaktion "Sicher.Unterwegs - im ÖPNV"

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Am Donnerstag 10.11.2022 führen die Bundespolizei, die Polizeipräsidien Stuttgart, Ludwigsburg und Aalen, der Verkehrsverbund Stuttgart, die Stuttgarter Straßenbahnen AG, die Deutsche Bahn sowie die Landeshauptstatt Stuttgart einen Gemeinsamen Aktionstag zum Thema "Sicherheit im ÖPNV" durch. Auf die hierzu bereits veröffentlichte Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart wird verwiesen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5364833). Das Polizeipräsidium Ludwigsburg beteiligt sich ebenfalls an dem Aktionstag und führt am Donnerstag zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr in Ludwigsburg am Busbahnhof (Westportal) Workshops unter dem Motto "Sicher.Unterwegs - im ÖPNV" durch. In den vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg geplanten Workshops soll erarbeitet und vermittelt werden, wie man sich bei brenzligen Situationen im ÖPNV verhalten sollte und welche Möglichkeiten Betroffene, Zeugen und Helfende in solchen Lagen haben. Zu den Workshops, die in einem Linienbus der Ludwigsburger Verkehrslinien (LVL) stattfinden, wurden im Vorfeld Ludwigsburger Schulklassen eingeladen. Mitmachen können aber auch kurzfristig alle interessierten Personen, sofern noch Plätze im Bus frei sind.

An die Damen und Herren von der Presse:

Sie sind eingeladen, die Präventionsaktion am 10.11.2022 ab 14:00 Uhr zu begleiten. Fachkundiges Personal des Referats Prävention des Polizeipräsidiums Ludwigsburg beantwortet vor Ort gerne Ihre Fragen rund um das Thema Sicherheit im ÖPNV. Zur besseren Planung und Koordination bitten wir um vorherige Anmeldung bis 09.11.2022, 14:00 Uhr, unter ludwigsburg.pp.praevention@polizei.bwl.de bzw. 07141 18-8001. Nach Anmeldung erhalten Sie weitere Informationen zur Veranstaltung.

