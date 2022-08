Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher auf Beutezug in Freibad und Imbiss

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gadderbaum - Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Montag, 15.08.2022, in das Kassenhäuschen eines Schwimmbads und in einen nahegelegenen Imbiss ein.

Ein Bielefelder bemerkte am Sonntag, gegen 23:50 Uhr, Personen an seinem geschlossenen Imbissstand. Als die zwei Männer und eine Frau auf den Bielefelder aufmerksam wurden, ergriffen sie die Flucht und liefen in Richtung Deckertstraße davon. Einer der Männer trug eine blaue Jacke.

Der Bielefelder stellte anschließend fest, dass in dem Imbiss eingebrochen worden war und vier Getränkepäckchen fehlten. Bei Eintreffen der Polizeibeamten waren die Täter verschwunden. Am nächsten Morgen, gegen 09:00 Uhr, entdeckte ein Bademeister Einbruchspuren in einem nahegelegenen Schwimmbad an der Straße Im Holschenbusch.

Die Täter hatten sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Kassenhäuschen verschafft. In den Räumlichkeiten wurden mehrere Schränke durchwühlt. Außerdem versuchten die Täter einen Tresor zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang.

Der Imbissmitarbeiter gab an, dass in der Nacht, gegen 00:45 Uhr, an dem Kassenhäuschen alles in Ordnung gewesen sei.

Möglicherweise wurde auch der zweite Einbruch von dem gesuchten Trio begangen.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

