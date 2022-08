Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Kindergarten

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Wochenende verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsam Zugang zu einer Kindertagesstätte an der Straße Auf dem Langen Kampe. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 15:00 Uhr am Freitag, 12.08.2022, und 06:55 Uhr am Montag, 15.08.2022, gelang es einem bisher unbekannten Täter über eine Nebentür in die Einrichtung einzusteigen. Dort durchsuchte er mehrere Schränke und Fächer.

Nach bisherigen Erkenntnissen flüchtete der Täter ohne Beute. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell